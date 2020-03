Torra demana a Sánchez que suspengui la regla de despesa i apliqui mesures socials

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat al president espanyol, Pedro Sánchez, que se suspengui la regla de despesa, i apliqui un paquet de mesures socials davant la crisi del coronavirus. En una roda de premsa telemàtica després de la reunió amb Sánchez i la resta de presidents autonòmics, Torra també ha dit que ha avalat la pròrroga d'estat d'alarma i ha demanat a ERC i JxCat que hi votin a favor al Congrés: "No m'hi he oposat, s'ha de fer". Torra també ha anunciat que el Govern aprovarà en les properes hores una resolució per establir que, en totes les empreses, la distància mínima exigible entre treballadors i usuaris sigui de 1,5 metres -amb les excepcions del personal sanitari, serveis socials i forces de seguretat.

Torra ha centrat la seva compareixença telemàtica en reiterar la necessitat del confinament total. Així li ho ha reclamat a Sánchez durant la reunió "llarga" d'aquest matí, on el president espanyol ha exposat la decisió d'allargar 15 dies més l'estat d'alarma -que ara haurà d'aprovar el Consell de Ministres i, posteriorment, el Congrés. "Em sembla bé tot el que signifiqui avançar en la lluita contra el coronavirus", ha subratllat Torra, que malgrat això ha lamentat que Sánchez no hagi "resolt ni respost" les peticions de la Generalitat pel confinament total. Sánchez s'ha limitat a dir que estudiarà en quins sectors es podrien decretar més restriccions, segons ha explicat Torra.

El president del Govern ha apuntat que almenys quatre presidents autonòmics han exposat a Sánchez la necessitat del confinament total -amb excepció dels serveis essencials-, i que el cap d'una altra autonomia també ha demanat el tancament de ports i aeroports. Aquests posicionaments donen "força" a la Generalitat, segons ha defensat Torra, després de "tantes acusacions" per voler-se avançar a les mesures per afrontar la crisi sanitària.

El president ha asseverat que no es pot esperar que la situació empitjori per prendre més mesures, per la qual cosa ha reclamat a Sánchez que confini Madrid, Catalunya i la resta de territoris: "Què més ens cal per decretar el confinament total? Quin sentit té que la gent es quedi a casa el cap de setmana però dilluns milers de ciutadans vagin a fer treballs no essencials? Cal sentit comú", ha asseverat. Torra ha apel·lat a un "acord de ciutadania" que inclogui empresaris, treballadors, sindicats, autònoms i tercer sector" perquè cal triar "entre vida o economia".



Mesures contra la crisi

Torra ha plantejat a Sánchez i la resta de presidents autonòmics un paquet de mesures socials i econòmiques per afrontar la situació derivada del covid-19. Es basa en el confinament total; una protecció "absoluta" d'autònoms i ciutadania vulnerable, i la reducció de l'impacte econòmic; i un reforç "equitatiu, transparent i urgent" del sistema de salut.

El president també ha demanat a Sánchez que l'Estat cobreixi un percentatge superior dels sous de la gent afectada per la crisi sanitària, a més d'aplicar una suma compensatòria a les famílies que hagin de reduir la jornada laboral per la suspensió de les classes. Torra també troba important modificar la llei d'estabilitat pressupostària i els objectius de dèficit, i el sostre de despesa a comunitats autònomes i administracions locals.

El president de la Generalitat ha demanat un criteri "just" a la Moncloa per al repartiment de material sanitari. També ha posat damunt la taula una moratòria bancària per protegir els autònoms i les petites empreses, a més d'aplicar una cobertura del 100% en els avals d'accés a la liquiditat, així com rebaixar el mínim de 100.000 euros per accedir al finançament. Torra també considera que cal suprimir l'article del Reial Decret d'estat d'alarma que suspèn la portabilitat de numeració i, en canvi, destinar més recursos a la recerca.

Torra aposta per allargar la impossibilitat de tallar subministraments a aquests col·lectius, millorar la prestació pels autònoms, bonificar fiscalment el manteniment de la contractació mitjançant l'impost de societat, així com millorar les condicions dels ERTE que s'estan aplicant aquests dies. Aquí, Torra ha admès que no pot prendre mesures perquè ell és "el president d'una autonomia", i ha instat Sánchez a fer com Dinamarca o la Gran Bretanya, i garantir aquests salaris.

El cap del Govern també inclou en aquesta petició de paquet de mesures la regulació de la suspensió de lloguers de la ciutadania vulnerable, petites i mitjanes empreses i autònoms més afectats. Finalment, el president ha opinat que l'actuació de l'exèrcit a Catalunya no és necessària i que, en tot cas, el Govern ja li "demanarà ajuda" si cal.