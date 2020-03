Perpinyà declara el toc de queda des de les vuit del vespre a les sis del matí fins l'1 d'abril pel coronavirus

Perpinyà ha decidit declarar el toc de queda fins el proper 1 d'abril pel coronavirus. Els veïns de la ciutat no podran sortir de casa entre les vuit del vespre i les sis del matí. Unes mesures que han de servir per evitar la propagació dels contagis que han anat en augment els darrers dies a la ciutat. A més, la policia francesa reforçarà els controls durant el dia. Durant el toc de queda, els ciutadans només podran sortir al carrer per motius d'urgència sanitària. La mesura s'ha pres després de comprovar que moltes persones no feien cas de les advertències. En aquest sentit, l'alcalde de Perpinyà, Jean Marc Pujol, assegura que "encara hi ha districtes on es reuneix massa gent els vespres". Per això, diu, "cal endurir el to amb alguns".

Pujol explica que aquest toc de queda permet que la policia pugui elaborar informes per l'incompliment de les mesures contenció. I és que aquest dissabte la policia va haver de fer fora dels parcs de la ciutat diverses persones que estaven reunides, segons explica l'Independant. "Hi havia d'haver un toc de queda. Ho hem estat parlant diversos dies amb la prefectura. El confinament és l'única solució", ha conclòs Pujol.