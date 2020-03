Crisi del coronavirus | L'Estat permet anar al quiosc a comprar el diari durant l'estat d'alarma

La crisi del coronavirus que afecta Catalunya i gran part del món ha obligat els governs a prendre mesures per frenar la propagació del virus que han canviat dràsticament la nostra rutina diària. L'estat d'alarma decretat per l'Executiu de Pedro Sánchez obliga els ciutadans a romandre confinats a casa seva.

Mentre durin aquestes mesures, les persones no poden circular per les vies d'ús públic excepte en alguns casos excepcionals. A grans trets, la població pot desplaçar-se per anar a la feina, atendre familiars dependents o que requereixin de la seva ajuda, adquirir medicaments, comprar aliments i passejar el gos.

Però, a més d'aquests supòsits, els ciutadans també poden apropar-se durant l'estat d'alarma a un quiosc per comprar diaris o revistes. Cap agent de l'autoritat pot sancionar una persona per dirigir-se a un lloc de venda de premsa, ja que aquesta es considera un bé de primera necessitat. Aquesta és la raó per la qual els diferents punts de venda de diaris romanen oberts durant l'estat d'alarma.

El reial decret publicat al BOE estableix com una de les excepcions els establiments de venda de premsa: "Se suspèn l'obertura al públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels (...) d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per a l'automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies".