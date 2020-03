Bernat Solé, nou conseller d'Acció Exterior en substitució d'Alfred Bosch

El fins ara portaveu adjunt d'ERC en el Parlament i alcalde d'Agramunt (Lleida), Bernat Solé, ha estat nomenat aquest divendres com a nou conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat en substitució de l'exconseller Alfred Bosch, que va dimitir per la gestió dels casos de presumpte assetjament sexual del seu ex-cap de gabinet.

En un comunicat, el Govern ha informat que Solé prendrà possessió del seu càrrec telemàticament aquest dissabte en presència per videconferencia del president Quim Torra i la consellera de Presidència i portaveu de l'Executiu, Meritxell Budó, ja que ha assumit les funcions del secretari de Govern, Víctor Cullel, de baixa per paternitat.

Solé ha explicat en un comunicat que accepta el càrrec "amb la recança d'haver de deixar de ser alcalde d'Agramunt", però amb "il·lusió, determinació i compromís amb el país i amb els valors republicans".

Bernat Solé té oberta una causa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per la celebració del referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i està a punt d'anar a judici. Se l'acusa de desatendre la prohibició del Tribunal Constitucional (TC) que suspenia la consulta i advertia els alcaldes del seu deure d'impedir-la. La magistrada instructora del cas assenyala que Solé va participar al referèndum i "no només no va impedir la votació sinó que durant la jornada va prendre decisions sobre la col·locació de les urnes o el tancament de l'edifici" que les albergava.