Salut confirma 69 nous morts per coronavirus a Catalunya

El Departament de Salut ha registrat 69 noves morts per coronavirus a Catalunya que eleven la xifra de víctimes a 191. A més, en les últimes hores s'ha confirmat 501 positius nous, de manera que el total d'afectats per la covid-19 ja suma 4.704 persones, 449 de les quals estan greus. Del total d'afectats, 610 són professionals sanitaris. Pel que fa a Igualada, hi ha un total de 220 positius, sis dels quals estan greus i 91 dels quals són personal sanitari. A Igualada hi ha hagut 28 víctimes mortals per coronavirus. Des de l'inici de l'epidèmia s'han comptabilitzat fins aquest dissabte un total de 644 altes hospitalàries.