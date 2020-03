Els Mossos tenen 700 efectius confinats a casa amb 10 agents amb positiu per coronavirus

El cap de la comissaria de Mobilitat dels Mossos, Joan Carles Molinero, ha explicat que ara mateix el cos té al voltant de 700 efectius confinats a casa, dels quals 10 han donat positiu de coronavirus. En declaracions a Catalunya Ràdio aquest dissabte al matí, Molinero ha afegit que entre agents de la Guàrdia Urbana i policies locals hi ha 410 membres confinats a les seves llars, 14 dels quals també han donat positiu del covid-19.

D'altra banda, el cap de la comissaria de Mobilitat ha apuntat que s'està fent una cinquantena de controls arreu de Catalunya per evitar que la ciutadania surti de casa per anar a pobles i ciutats en desplaçaments que no es preveuen amb l'actual reial decret d'estat d'alarma.