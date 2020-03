Més de 300 ingressats en estat greu a l'UCI pel coronavirus a Catalunya

Més de 300 persones estan ingressades en estat crític o semicrític a l'UCI pel coronavirus a Catalunya. Per altra banda, 180 s'han recuperat, 33 dels quals en les últimes 24 hores. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha informat de les novetats durant la roda de premsa telemàtica d'aquest dissabte al migdia, on ha insistit que el covid-19 no només afecta gent gran i persones vulnerables, ja que hi ha "molts joves" en estat greu. Segons el darrer balanç, la xifra d'infectats diagnosticats a Catalunya és de 4.203 i de 122 morts. Vergés ha assegurat que el Govern farà "absolutament tot el necessari" per augmentar la capacitat del sistema sanitari, inclosa la possibilitat d'instal·lar hospitals de campanya.

Vergés ha insistit que es necessitaran tots els dispositius "públics i privats" per atendre els pacients, i ha apuntat que hi ha persones d'entre 20 i 50 anys que es troben greus a les UCIs. La titular de Salut ha assegurat que els centres privats ja estan "sota la xarxa pública", i que dels 300 casos greus n'hi ha diversos en hospitals privats.

Vergés també ha demanat que tothom faci ús de l'aplicació de Salut pel covid-19, inclosa "la gent que es troba bé", i ha advertit que una persona amb coronavirus que entri a l'UCI "s'hi estarà molts dies". Per això ha insistit que cal seguir les indicacions de confinament "per no saturar" els centres sanitaris.

La consellera també ha fet una crida a "no buscar orígens ni culpables" del brot d'Igualada. "S'ha de lluitar contra el virus, l'important és que es talli la transmissió", ha recalcat. Vergés ha matisat que les explicacions d'ahir sobre el cas d'Igualada "no buscaven culpables", i ha lamentat que poguessin "generar confusió".