L'acusada de crim de la Guàrdia Urbana, positiu per coronavirus

La guàrdia urbana de Barcelona Rosa Peral, acusada d'haver assassinat la seva parella Pedro Rodríguez confabulada amb el seu amant Albert López en el marc d'un triangle amorós, ha donat positiu en el test de coronavirus després d'haver presentat un quadre de tos en els últims dies.

Fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) han confirmat a Efe que Peral, que ja es va absentar de l'última sessió del judici dimarts passat, ha estat sotmesa a la prova del Covid-19 i ha donat positiu, de manera que, tal com han assenyalat fonts del Departament Justícia, totes les internes de la presó de Wad-Ras, on compleix presó provisional, han estat aïllades.

Les mateixes fonts del TSJC han assegurat que cap dels nou membres del jurat popular que jutja el cas presenta símptomes relacionats amb el coronavirus, de manera que, de moment, no se suspendrà la deliberació del veredicte, que va començar ahir dimecres.

Tot i això, en cas que algun dels membres pugui ser sospitós d'haver-se infectat, serà examinat pels forenses de l'Audiència de Barcelona per determinar si cal posar-los en quarantena.

Peral no va assistir en persona a l'exposició de l'informe de la seva defensa i va intervenir per videoconferència per fer ús del seu dret a l'últim torn de paraula seguint així les ordres del magistrat president de Tribunal de Jurat, Enrique Rovira, que va impedir que l'acusada es personés a la sala per estar amb «molèsties» i tos i després de ser avaluada pels metges.

La setmana passada, un cas positiu de coronavirus en un intern de la presó de Brians 2 va obligar a confinar un mòdul amb 105 reclusos, que van ser aïllats provisionalment per un període de 14 dies.