Catalunya pot superar dilluns els 8.000 contagis per coronavirus

Catalunya podria superar els 8.000 casos positius de coronavirus el pròxim dilluns. Almenys així ho indica una predicció matemàtica sobre l'evolució del Covid-19 a Catalunya, a Espanya i a la Unió Europea que ha elaborat un grup d'investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i el Centre de Medicina Comparativa i Bioimatge (CMCiB) de l'Institut d'Investigació Germans Trias.

Aquesta model, que s'actualitza diàriament i es pot consultar a la web de la UPC, permet fer un pronòstic de quin serà l'avenç de la pandèmia en els pròxims dies. Segons expliquen els autors d'aquest estudi -els acadèmics del grup Biologia Computacional i Sistemes Complexos (Biocom-Sc)- el model no pretén «interpretar» les causes de l'evolució dels casos, sinó «avaluar la qualitat» de les mesures de control que s'apliquen a cada estat i fer una predicció «a curt termini».

Per això, l'eficàcia del model dependrà de la continuïtat de les mesures restrictives al llarg d'aquest cap de setmana. En aquest cas, es preveu que Catalunya arribi avui als 3.552 casos positius; que demà, aquesta xifra escali fins als 4.780, i que diumenge ja siguin 6.392 les persones contagiades.



El mateix passarà amb la resta d'Espanya, on està previst que avui s'arribi a 20.403 positius. Demà s'hi podrien sumar 3.810 nous casos que incrementarien la xifra total en 24.213 contagis confirmats i el diumenge es passaria a 28.413 casos.



A la Unió Europea, aquest model pronostica que diumenge el nombre d'afectats per coronavirus ja superaran les 112.000 persones.

Unes xifres força fiables tenint en compte l'encert que han demostrat els investigadors en els últims dies. A Catalunya, van pronosticar que el dimarts passat, 17 de març, s'arribaria als 1.830 casos. Aquell dia, el Departament de Salut va anunciar que s'havien produït un total de 1.866 positius nous. Ahir en canvi, el pronòstic aportat no va ser tan acotat, ja que el sistema va pronosticar que hi hauria 2.700 casos, i al final la jornada es va tancar amb un total de 3.270 infectats.

Una situació similar a la resta d'Espanya, on ahir es preveien una mitjana de 17.100 casos i finalment, segons el Ministeri de sanitat, van ser 17.747. De moment, aquest matí, les persones contagiades ja són 19.980.

D'altra banda, i segons avança Crónica Global, les dades aportades per aquest model predictiu, el grup d'investigadors les envia al directori general de la Digital Excellence and Science Infrastructure de la Comissió Europea. Aquest ens treballa per assegurar que la investigació en la unió econòmica i monetària aconsegueix l'excel·lència mitjançant l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació.