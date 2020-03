Budó explica que s'estan habilitant diferents espais per convertir-se en UCIs "si cal"

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha explicat que s'estan habilitant diferents espais per convertir-se en Unitats de Cures Intensives (UCI), "si cal".

En declaracions a Catalunya Ràdio aquest dissabte al matí, la consellera de Presidència també ha apuntat que més de 30 empreses estan fabricant respiradors per posar-los a disposició de qui ho necessiti. Amb tot, Budó no contempla que s'arribi a l'escenari que els pacients amb menys possibilitats de supervivència es quedin sense atenció sanitària. La portaveu també ha admès que el confinament pel Coronavirus anirà més enllà dels 14 dies. Budó no ha volgut fixar cap termini, a l'espera de com evolucioni la crisi sanitària.