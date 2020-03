12.288 noves identificacions al carrer, 12.741 a vehicles i 2.805 sancions per incomplir el confinament a Catalunya

Els Mossos, la Guàrdia Urbana i les policies locals han fet 12.288 identificacions a persones al carrer, 12.741 més a vehicles, i han aplicat 2.805 sancions per incomplir el reial decret d'estat d'alarma en les darreres 24 hores. El dia abans s'havien aplicat 8.000 identificacions, i el salt es deu al dispositiu aplicat per al cap de setmana per evitar sortides a segones residències. Així ho ha explicat el conseller d'Interior, Miquel Buch, durant la roda de premsa telemàtica d'aquest dissabte al migdia. Les trucades al servei d'emergències 112 sobre el coronavirus s'han reduït fins al 38,1% -les consultes s'han de fer al 061. Buch també ha explicat que el trànsit ha caigut un 83% respecte el dissabte 7 de març -l'últim de normalitat.

Encara sobre el trànsit, Buch ha informat que, respecte la mobilitat habitual d'un dissabte, al Túnel del Cadí hi ha hagut una davallada del 90%. El descens ha estat del 92% a la C-32 de Vilassar, del 91% a la C-33 de Mollet, i del 91% a la C-32 de Vallcarca.

El conseller també ha lamentat que la Generalitat estigui "supeditada" al reial decret del govern espanyol, perquè la Moncloa "no ha volgut prendre decisions difícils" com sí que ha fet l'executiu de Quim Torra, segons Buch.

El titular d'Interior també ha recordat que la ciutadania ja es pot descarregar el "certificat d'autoresponsabilitat" per als desplaçaments que servirà perquè els Mossos facilitin el pas més ràpidament. El document -no obligatori però sí recomanable- serà efectiu a partir de les 00:00 hores d'aquest dilluns, i està inspirat en el model que es du a terme a França. La gent pot explicar a la declaració el motiu del seu desplaçament. El conseller ha avisat que si s'intenta enganyar la policia s'aplicarà la sanció corresponent.