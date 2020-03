Els tallers mecànics podran atendre avaries urgents de vehicles de mercaderies o utilitzats per anar a treballar

Els tallers mecànics podran obrir per reparar avaries urgents de vehicles de transport de mercaderies amb l'objectiu de garantir l'abastiment de productes a la població o d'altres de particulars utilitzats per anar a treballar. Així ho recull una ordre del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana publicada al BOE aquest divendres, que també autoritza als establiments "d'activitats connexes de venda de peces i accessoris amb venda directa als tallers de reparació" a donar servei, tot i que sense poder obrir al públic general.

El president de Fecavem i del Gremi del Motor, Jaume Roura, s'ha mostrat molt crític amb aquesta mesura i alerta que pot suposar un "risc molt perillós". Ha assegurat que "és un error" ja que els operaris treballen molt junts sense poder respectar la distància d'almenys un metre que demanen les autoritats per evitar contagis del Covid-19. Roura ha destacat la necessitat que només s'hi adrecin aquells usuaris amb casos que realment siguin "urgències". "Si es recomana no sortir i els cotxes no poden circular, no poden haver-hi avaries", ha conclòs.

L'ordre del BOE, que recull expressament que els treballadors d'aquests negocis s'hauran de protegir adequadament per evitar els contagis de la covid-19, estableix que s'hi poden acollir els propietaris de vehicles de mercaderies dedicats a l'abastiment de la població i els autoritzats en els supòsits previstos en el decret d'alarma del cap de setmana passat. Això inclou, per exemple, els ciutadans que s'hagin de desplaçar per anar a treballar davant la impossibilitat de fer-ho en remot o, per exemple, sanitaris que puguin patir una avaria mentre es dirigeixen o tornen de l'hospital.

Fonts del Gremi del Motor han explicat a l'ACN que la consigna als seus associats és que les instal·lacions es mantinguin tancades al públic i només s'atenguin aquells casos concrets i urgents.

Unió de Pagesos celebra l'obertura dels tallers



Unió de Pagesos ha celebrat la decisió del ministeri de Transports de permetre l'obertura dels tallers de reparació i manteniment de vehicles, així com els establiments de peces de recanvis, per garantir la producció agrícola. Tot i això, el sindicat continua reclamant a les autoritats permetre el trasllat dels treballadors en vehicles ocupats per més d'una persona. En molts casos, els empleats del sector no tenen vehicles propis o, ni tan sols, permís de conduir. "Aquestes circumstàncies invaliden que puguin anar a fer la feina a les plantacions i va en contra de ser un sector bàsic i estratègic, com és produir aliments" ha assegurat el responsable de l'Organització d'Unió de Pagesos, Josep Carles Vicente, en declaracions a l'ACN.

La "limitació" de la circulació de forma individual, així com la falta d'alternatives de transport públic per al desplaçament de finques i granges als terrenys rústics, "posa en risc la garantia de l'abastiment alimentari". A més, actualment hi ha "importants" campanyes agrícoles com l'aclarida de la fruita o la recollida de la cirera.

"Demanem i exigim al govern espanyol que facin una excepcionalitat al Real Decret i habilitin poder anar més d'una persona al vehicle o que una part de les furgonetes puguin ser aprofitables pel transport dels treballadors", ha reclamat Vicente.

El govern espanyol ja ha modificat la normativa per permetre l'obertura dels tallers de reparació, una condició que Unió de Pagesos considerava "imprescindible" per complir amb les obligacions productives i de seguretat alimentària. "Per garantir la continuïtat, necessitem que, si una màquina s'espatlla, pugui ser reparada", ha assegurat el responsable de l'Organització d'Unió de Pagesos. Tot i això, ha reconegut la importància d'aplicar les mesures necessàries establertes pel ministeri de Sanitat i aplicar un protocol a aquests establiments.





Dues persones al mateix vehicle



D'altra banda, el govern espanyol també permet que en el transport de mercaderies per carretera viatgin dues persones en la cabina d'un mateix vehicle "quan sigui necessari" pel tipus de transport que efectuen i que, de ser així, deixa clar que els ocupants han d'anar degudament protegits