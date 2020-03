Torra critica que l'Estat no obligui al confinament total i pronostica "moments crítics" a la sanitat

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha criticat que el govern espanyol no obligui encara al confinament total pel coronavirus, tot i les recomanacions dels experts i científics. En una entrevista telemàtica a la cadena BBC, Torra ha pronosticat "moments crítics" al sistema sanitari a partir de la setmana que ve.

El president ha constatat que la "màxima preocupació" és la sanitat, i preveu que aquest cap de setmana el sistema pateixi "molt estrès" i que la setmana que ve "probablement es col·lapsi", tal com ja ha dit la portaveu, Meritxell Budó, aquest migdia. Torra ha advertit que el món tal com era abans del coronavirus ja no tornarà. El president, que ha donat positiu per coronavirus aquesta setmana, ha explicat que no té febre.