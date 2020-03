El govern espanyol diu que els interns del 100.2 han de dormir a la presó

Dolors Bassa passant per davant de les lletres del Puig de les Basses

Dolors Bassa passant per davant de les lletres del Puig de les Basses ACN

El Ministeri de l'Interior ha indicat aquest dijous que els interns que surten de la presó en aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari han de tornar a dormir a la presó malgrat l'ordre de confinament pel coronavirus, i ha deixat en mans de les juntes de tractament de cada presó la decisió sobre el tercer grau.

Aquesta nova mesura afectarà al Centre Penitenciari Puig de les Basses de Figueres, on Dolors Bassa compleix la pena.

Els presos independentistes i la resta d'interns que surten mitjançant aquest article, per tant, no poden quedar-se a casa seva per la crisi del coronavirus, però sí que ho poden fer els interns classificats en tercer grau. Això és el que s'ha determinat, de fet, a Catalunya. "El compliment telemàtic de les penes és competència exclusiva de les juntes de tractament", insisteix el ministeri.