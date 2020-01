El Mobile reafirma la seva aposta per Barcelona i descarta Madrid

El conseller delegat de l'organitzadora del Mobile World Congress (MWC), John Hoffman, ha reafirmat el seu compromís amb Barcelona en assegurar que "som aquí i en el futur ens quedarem a Barcelona" i descartar el trasllat de la fira a Madrid, una opció que no ha estat ni debatuda.

"No hi ha hagut cap debat que inclogués Madrid ni qualsevol altre lloc del món" com a alternativa a Barcelona, ha afirmat Hoffman durant la roda de premsa de presentació de la propera edició de la fira de la tecnologia mòbil més important a nivell internacional.

El màxim executiu de GSMA, la patronal dels operadors mòbils, ha expressat la seva sorpresa per les declaracions de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que va assegurar que faria tot el que estigués al seu abast per atreure cap a Madrid el saló.

"Sense voler ofendre la premsa, no sé d'on surten aquestes notícies. Puc assegurar que no hi ha hagut cap debat ni cap reunió sobre la possibilitat de traslladar el Mobile a cap lloc, incloent Madrid", ha sostingut Hoffman, que ha fet referència a la polèmica de manera espontània, sense que se li hagués preguntat encara per això.

L'executiu nord-americà ha utilitzat un to jocós per referir-se a la possibilitat d'un trasllat a Madrid apuntant que "anava a parlar del futur, però m'han dit que ja s'ha parlat i que ens traslladem a Madrid", per després subratllar la seva aposta per Barcelona.

"Estem a Barcelona, hem estat aquí des del 2006 i estarem aquí al futur", ha dit.

Preguntat en el torn de preguntes pels plans del Mobile després del 2023, data en què s'acaba el contracte de GSMA amb Barcelona, Hoffman ha apuntat que "no tinc plans per a Barcelona més enllà d'aquest any", encara que ha destacat el bon funcionament de l'aliança fins ara amb la capital catalana.

En aquesta línia, s'ha preguntat "per què hem de canviar una cosa que funciona sola".

A més, ha assenyalat que la resposta que donen els congressistes a la seva experiència al Mobile després de cada certamen sempre és positiva.

Hoffman ha donat els detalls de la nova edició del Mobile, que enguany porta per lema "Sense límits. Connectivitat Intel·ligent" i se celebrarà del 24 al 27 de febrer al recinte firal de Montjuïc a Barcelona i al de Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat .