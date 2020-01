La Junta Electoral proclamarà avui eurodiputada Clara Ponsatí

La Junta Electoral Central (JEC) té previst adjudicar avui els cinc escons del Parlament Europeu que guanyarà Espanya una vegada es faci efectiu el Brexit el proper 31 de gener, i entre els eurodiputats que es proclamaran electes hi ha l'exconsellera catalana Clara Ponsatí, fugida de la Justícia, i que haurà de fer el mateix recorregut que Carles Puigdemont i Toni Comin. Ponsatí està establerta a Escòcia i té pendent una euroordre dictada pel jutge de Tribunal Suprem Pablo Llarena per un suposat delicte de sedició per la seva participació en el procés sobiranista de 2017.

En la seva reunió d'avui, la JEC la proclamarà electa al costat dels candidats de PSOE, Vox, PP i Ciutadans, que ocuparan els escons que li corresponen a Espanya per la sortida del Regne Unit, de la UE en funció dels resultats de les eleccions del passat mes de maig. Els proclamats electes seran Marc Ros Sempere (PSOE), Margarita de la Pisa Carrión (VOX), Gabriel Mato Adrover (PP), Adrián Vázquez Lázaro (Cs) i Ponsatí, que anava de número tres de la llista de Junts. L'advocat de l'exconsellera, Aamer Anwar, creu que és «improbable» que se suspengui l'euroordre contra Ponsatí malgrat que aquesta serà eurodiputada.

En un altre ordre de coses, el conseller d'Acció Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, va assenyalar que l'ONU ha donat a l'Estat la «rebolcada més dura» en matèria de drets humans a l'Examen Periòdic Universal (EPU) de Drets Humans. Va destacar que el Consell de Drets Humans de l'ONU ha demanat a l'Estat que «aturi les vulneracions greus de drets». i opti pel «diàleg polític».