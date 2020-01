Iqoxe defensa que té al dia tots els permisos en seguretat i medi ambient

Iqoxe, l'empresa que va patir una explosió que va provocar la mort de tres persones a la zona petroquímica de la Canonja, va defensar ahir que té al dia totes les certificacions en matèria de seguretat, salut i medi ambient. A més, va apuntar que des del 2014 s'han fet inversions per valor de 60 milions d'euros, quan Cristian Lay va comprar l'empesa. «Això demostra que el grup va apostar pel seu desenvolupament», va afirmar la companyia en un comunicat. Sobre seguretat, va explicar que l'11 de desembre un empresa homologada va emetre el dictamen de seguretat al qual està obligada anualment l'empresa «sense cap incidència». En aquest sentit, va informar que té certificats vigents en salut i seguretat en l'ocupació, qualitat de processos i medi ambient, com per exemple haver superat les proves per obtenir diversos certificats ISO. Pel que fa als treballadors, va aportar informació de la Seguretat Social que mostren que, des que CL Grupo Industrial va comprar IQA el 2014, «s'ha augmentat la plantilla en prop d'un 10%», amb 116 persones de mitjana el 2019. També en matèria laboral va insistir que, «com no pot ser d'una altra manera», es compleix amb allò acordat al conveni.