Arrossars del Delta acumulen aigua del mar d'1,5 metres de profunditat

Els camins agrícoles que comuniquen el nucli de Deltebre i la costa del Delta són un anar i venir de cotxe i furgonetes de pagesos que no deixen de vigilar si l'aigua del mar comença a retrocedir. Els arrossaires veuen amb desesperació com la llevantada s'enduu els arrossars més pròxims a la costa i pot frustrar les pròximes collites. Aprofitant l'aturada de les pluges d'ahir al matí, Jordi Margalef va visitar els seus quadres d'arròs a la zona de la bassa de l'Arena. Ho va haver de fer preparat i utilitzant un camí elevat. Segons va calcular, als seus arrossars s'acumula una làmina d'aigua salada d'un metre i mig. Per poder conrear l'arròs a la primavera caldrà drenar-la i rentar el terreny. «No crec que hi hagi temps»,va reflexionar.

«El Delta de l'Ebre necessita una solució ara i aquí, no pot esperar més, cal un pla d'acció immediat». Així de contundent es va mostrar el president de la Generalitat, Quim Torra, després de reunir-se amb els ajuntaments de l'Ampolla i Deltebre, zones afectades pel temporal Gloria. En declaracions a la premsa, Torra va parlar d'«autèntica catàstrofe natural» al Delta, va demanar «molta prudència» a tota la ciutadania les pròximes hores i va mostrar tota la seva «confiança» en els serveis d'emergència, a qui va agrair l'esforç d'aquests dies.

Unió de Pagesos va alertar dels «greus perjudicis» per a la collita per culpa de l'entrada d'aigua salada als arrossars del delta de l'Ebre. En un comunicat, el sindicat agrari va expressar la seva solidaritat amb els afectats i la «preocupació» pels efectes del temporal que va negar milers d'hectàrees del Delta. El sindicat està a l'espera que acabi la borrasca per fer una valoració definitiva de danys i prendre «les mesures necessàries».



2.000 abonats sense llum

Uns 2.000 clients d'Endesa es van quedar sense subministrament elèctric a la demarcació de Lleida a causa del temporal Gloria. Una part d'aquests són veïns de diversos municipis de les comarques del Pallars Sobirà i de l'Alt Urgell, on la nevada i el vent van fer caure arbres i pals a sobre d'algunes línies. Alguns trams d'aquestes estan situats en zones de difícil accés, fet que dificultava les tasques que duien a terme els operaris de la companyia per restablir el servei en aquestes zones. D'altra banda, l'hidroelèctrica Peusa també va indicar que, com a conseqüència de les precipitacions, es van produir tres incidències a les comarques de l'Alt Urgell i la Cerdanya.



Més de seixanta ferits

La borrasca Gloria ha deixat un total de 64 ferits a Catalunya, que han hagut de ser atesos pels Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM), des de l'inici del temporal, que va tornar a escalar en intensitat i van augmentar el perill d'accidents al llarg de la matinada.

Així ho va alertar el conseller d'Interior, Miquel Buch, després de presidir la reunió de comitè de seguiment dels plans d'emergència Inuncat, Ventcat i Neucat, en què va assegurar que «les pròximes hores poden ser molt difícils» i va demanar a la població que «no es deixi abatre pel cansament». Els bombers van fer més de 7.000 serveis a tot el territori al llarg del dia.