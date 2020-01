Trapero admet «una gran tristesa» en ser imputat per fer «bé» la seva feina

El major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero va admetre que va sentir una «gran tristesa» quan va saber que l'Audiència Nacional l'investigava per un presumpte delicte de sedició per la seva actuació durant la concentració a la Conselleria d'Economia el 20 de setembre del 2017 perquè considerava que és «injust» que l'imputessin per fer la seva feina «tan bé» com va poder.

«Em provoca una tristesa molt gran que un comandament de policia hagi de sentir les coses que hem arribat a sentir, què hem fet i no hem fet», va respondre Trapero al fiscal de l'Audiència Nacional Miguel Ángel Carballo sobre un correu que va enviar als Mossos després de conèixer que la llavors la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela l'investigava per un delicte de sedició. Segons va explicar Trapero, aquesta carta la va enviar «des de la tristesa no, pitjor», als membres del cos per transmetre com se sentia en aquell moment després de ser citat a declarar com a investigat en la causa.