La Generalitat augmentarà un 2% el sou als treballadors públics aquest any

La Generalitat augmentarà també un 2% aquest any el salari als seus 209.000 empleats públics, d'acord amb l'increment del 2% que va aprovar ahir el Consell de Ministres per als funcionaris estatals. El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va assegurar ahir a TV3 que aquest augment salarial per als funcionaris «ja està previst» en els pressupostos de la Generalitat per al 2020 que s'han pactat amb el grup dels comuns.

Tot i això, fonts del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública van precisar a Efe que esperen que l'aprovació d'aquesta pujada salarial es produeixi al llarg del primer trimestre d'aquest any, tot i que serà efectiva amb efectes de l'1 de gener del 2020.

En concret, el dilluns el Govern plantejarà a la Taula General de la Funció Pública aquest increment del 2%, que s'ha de sotmetre a negociació amb els sindicats.

Superat aquest tràmit, el Govern hauria d'aprovar un decret llei i convalidar posteriorment al Parlament en el termini d'un mes perquè entri en vigor llavors.



Retorn de la paga extra de 2013

L'acord de pressupostos assolit entre el Govern i els comuns també preveu que els comptes del 2020 reservin 323 milions per tornar aquest any el 60% de la paga extra del 2013 que estava pendent.

D'altra banda, Aragonès va defensar l'acord assolit amb els comuns i, davant les crítiques d'algunes patronals, com Foment, per la pujada d'impostos com l'IRPF, va demanar «màxima responsabilitat».

«Jo demanaria a tots els agents socials i econòmics, començant per les patronals, la màxima responsabilitat, ja que ens han demanat que hi hagi pressupostos i que siguem capaços d'arribar a acords. És cert que demanem a qui més té que contribueixi una mica més, (...) però augmentar la solidaritat interna a Catalunya és positiu», va dir el vicepresident de la Generalitat.

En aquest context, va destacar que, gràcies a recaptar més de qui més té, s'ha aconseguit «rebaixar un 30% les taxes universitàries als joves».

D'altra banda, Aragonès va augurar que serà «molt difícil» que la Generalitat pugui complir amb el límit de dèficit marcat pel 2019 -0,1% - a causa dels retards de l'Estat en el pagament de 443 milions corresponents al canvi en el càlcul de l'IVA adoptat el 2017.

El vicepresident va reclamar un major marge de dèficit per al 2020 - el límit fixat és el 0% - i va defensar la «necessitat de poder fer una mica de dèficit per finançar inversions».



Nova polèmica entre socis

En paral·lel, el pressupost del Parlament va obrir una nova bretxa entre els dos socis de Govern, ja que JxCat va votar, amb Ciutadans i PPC, uns comptes que desagraden al president de la cambra, el republicà Roger Torrent, perquè preveuen apujar el sou als diputats i retallen altres partides.

El vicepresident del Parlament català, Josep Costa (JxCat), és el responsable de l'àrea econòmica de la cambra i, per tant, l'encarregat de supervisar que en els pressupostos -que redacten perfils tècnics- s'incloguin les partides que ha acordat prèviament la Mesa del Parlament.

Fonts de l'espai postconvergent asseguren que Costa va treballar sobre la base d'aquests acords previs però que, quan va exposar les xifres davant la Mesa, Torrent el va sorprendre expressant la seva discrepància. No obstant això, fonts de la presidència defensen que el que va fer el republicà va ser demanar que es modifiquessin alguns punts que no casaven amb el que s'havia pactat.

Concretament, va rebutjar que s'incrementi el sou dels diputats en un 1,75% i va reclamar que s'incloguin dues noves partides, una per a la difusió del 40 aniversari de la restauració del Parlament després del franquisme, i una altra per acollir una cimera europea de parlaments adherits a la francofonia.



Pendents de la borrasca

En un primer moment, els únics que es van oposar a aquestes dues últimes partides van ser Ciutadans. Malgrat les reticències d'ERC, a les quals es van sumar PSC i comuns per diferents motius, finalment els comptes es van admetre a tràmit gràcies als vots de JxCat, Cs i PPC, i si no hi ha canvis d'última hora es votaran avui dimecres. De fet, s'havien de votar ahir a la tarda, però les inclemències meteorològiques van obligar a posposar el ple fins avui a la tarda, i no es descarta que la sessió s'hagi d'ajornar de nou per la borrasca.