El detingut per apunyalar un empleat municipal tenia documentació d'una dona morta a Ciutat Vella

L'home detingut dilluns a la tarda per la Guàrdia Urbana per l'apunyalament d'un treballador de l'Ajuntament de Barcelona a la plaça Sant Jaume seria també l'autor de les dues morts en una hora al districte de Ciutat Vella. Així almenys ho estan investigant els cossos policials que porten el cas. De moment, han descobert que el detingut portava a sobre documentació de la dona d'edat avançada que va caure al vestíbul des d'un dels pisos d'un edifici de l'Arc de Sant Vicenç i va morir tot just uns minuts abans, segons ha explicat el tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, que ahir a la tarda constatava que «tot fa sospitar que aquests dos fets estan lligats». Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets, però també si tenen relació amb una segona mort que s'havia produït prèviament, la d'un home que va aparèixer mort amb signes de violència en un habitatge al número 9 del carrer Portal, també a Ciutat Vella, on hi havia hagut un incendi. En apagar el foc, poc després de les tres de la tarda, els Bombers de Barcelona van localitzar el cadàver.

En total es tracta de tres incidents: el primer, cronològicament, és el de l'incendi amb l'aparició del cadàver d'un home al carrer Portal; el segon és el de la dona que cau a l'Arc de Sant Vicenç, i el tercer és l'apunyalament del treballador del consistori, d'uns 50 anys, que es troba en estat crític. Segons Batlle, va ser sotmès a la nit a una delicada operació i ahir estava a la Unitat de Cures Intensives. El tinent d'alcaldia va agrair la ràpida actuació de la Guàrdia Urbana, i també dels companys de feina del treballador ferit, que també van intervenir per reduir l'agressor. De fet, en el mateix succés hi va haver un segon apunyalat, que va resultar ferit lleu.