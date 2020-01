La cota de neu pot baixar dels 200 metres al nord-est i a l'extrem sud de Catalunya

Protecció Civil alerta que la cota de neu pot baixar dels 200 metres aquest dilluns a les comarques del nord-est i a l'extrem sud de Catalunya. "Està previst que s'acumulin més de 2 centímetres per sobre dels 400 metres, però fins a migdia es podrà veure nevar a 200 metres i esporàdicament per sota", ha assenyalat a l'ACN el cap de guàrdia de Protecció Civil, Xavier Sáenz.

"La nevada al terç nord començarà de bon matí al litoral i prelitoral, afectant a les comarques del Maresme, la Selva, el Vallès Oriental, el Baix Empordà o el Gironès", ha enumerat Sáenz, que ha precisat que de cara a la tarda la neu s'estendrà més a l'interior arribant a Osona, el Moianès, la Garrotxa i el Ripollès.

Davant aquest previsió de neu a cotes baixes, Trànsit avisa que es podrien establir restriccions als vehicles pesants a la Catalunya Central i nord de Girona. Algunes de les carreteres que veurien vetat el trànsit de camions serien la C-25 (Eix Transversal) o la C-17 a Osona.

La llevantada pot descarregar més de 200 litres en punts del nord-est i 1,5 metres de neu al Pirineu Oriental



La potent llevantada que afectarà Catalunya en els propers tres dies pot descarregar més de 200 litres en punts del nord-est del país i deixar 1,5 metres de neu nova al Pirineu Oriental, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). En paral·lel, el temporal portarà un episodi de neu a cotes baixes fins al migdia d'aquest dilluns –es podrà veure nevar pels voltants dels 200 metres o localment per sota- en punts de les comarques de Girona i a l'extrem sud de Catalunya, a les Terres de l'Ebre. També s'espera un temporal marítim molt dur amb onades de més de 7 metres a la Costa Brava i d'entre 4 i 5 metres a la resta del litoral català. Per aquest motiu, l'SMC ha emès avisos per neu, vent, onatge i acumulació de pluges, però alerta que petits canvis en la situació de la depressió produiran "diferències notables" en la situació meteorològica.

Cota de neu de 200 metres o inferior

Segons el Servei Meteorològic, dilluns les precipitacions guanyaran terreny de mar cap a terra, però sobretot afectaran al terç sud i al quadrant nord-est, on fins a migdia la cota de neu podrà voltar els 200 metres o localment per sota, mentre que a partir de llavors se situarà entorn dels 400 metres. També podrà nevar a d'altres punts del prelitoral i de la Depressió Central amb una cota de neu que pujaria dels 400 als 700 metres al final del dia. A partir de dimarts la precipitació serà més extensa i continuada, especialment a la meitat est i a la resta del litoral i prelitoral, alhora que la cota de neu pujarà cap els 1.000 o 1.200 metres i les nevades aniran quedant restringides al Pirineu i en altres punts de muntanya del quadrant nord-est del territori.

Tot i això, al matí encara podria caure neu a cotes més baixes del prelitoral o Catalunya Central. Els models meteorològics indiquen que aquesta situació es podria mantenir durant dimecres, amb una cota de neu que ja estaria per sobre dels 1.300 metres arreu.



Pluges de més de 100 litres al litoral i prelitoral



Durant l'episodi sencer, les acumulacions de precipitació més importants es preveuen a la meitat est i a la resta del litoral i del prelitoral. En aquestes zones els registres de pluja podran superar els 100 litres i localment els 200, especialment a punts de l'interior del quadrant nord-est. A banda, es podran acumular més de 20 centímetres de neu per sobre dels 1.000 metres, així com a la zona del Massís del Port. A més, al Pirineu i al Prepirineu Oriental, així com a la serralada Transversal, es podran acumular més de 50 centímetres de neu nova per sobre dels 1.400 metres i més d'un metre i mig per sobre dels 2.000 metres.