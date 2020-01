Els Pressupostos augmenten la despesa pública en 3.070 milions

Els Pressupostos de la Generalitat per al 2020, que han estat acordats entre el Govern i els comuns, contemplen una despesa no financera superior en uns 3.070 milions d'euros als anteriors comptes de l'any 2017, segons fonts del Departament d'Economia. El Govern i Catalunya en Comú Podem tenen previst presentar avui l'acord que han assolit en matèria de despeses en els Pressupostos, que aplana el camí perquè puguin ser aprovats properament al Parlament.

Les dades avançades per Catalunya Ràdio indiquen que en l'àmbit de l'educació, l'acord recupera el finançament de les escoles bressol (+70 milions d'euros), i també augmenta la dotació per a beques menjador a primària (+15 milions d'euros ), a més d'incrementar els recursos en el capítol d'«escola inclusiva» (+54 milions d'euros).

El sistema públic de salut comptarà amb un finançament de 908,5 milions d'euros, que permetran augmentar la plantilla en més de 8.000 professionals (un 11% més que el 2017), a més de reduir les llistes d'espera, per al que s'hi destinaran 20 milions d'euros.

El pressupost del Departament de Cultura creixerà per sobre de la mitjana i preveu un augment del 14% en inversió respecte els últims comptes de la Generalitat, arribant a la xifra de 298,1 milions d'euros.



Diners per a les universitats

També creix el finançament corrent a les universitats (+129,5 milions d'euros) i es redueixen un 30% les taxes universitàries en tots els trams, de manera que en conjunt els recursos destinats als centres universitaris sumen 911,7 milions d'euros. L'acord en matèria de despeses preveu també un increment en el capítol d'inversió de 401 milions d'euros.

La portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, va anunciar que l'executiu encara treballava ahir perquè avui es pugui presentar l'acord de Pressupostos. Budó espera que «aquest mateix mes de gener» es puguin aprovar els Comptes al Consell Executiu de la Generalitat, per poder-los portar al Parlament amb la finalitat que es tramitin. «La voluntat és que en aquestes darreres hores s'acabin de tancar tots els serrells que encara estem acabant de negociar» amb els comuns, va assegurar.



Pressupostos «expansius»

La portaveu va destacar que són uns pressupostos «expansius, que s'ajusten a les necessitats reals d'aquest 2020» després de prorrogar-se els comptes des del 2017, fet pel qual feia falta ajustar-se a les necessitats d'aquest nou any. En preguntar-se-li si els dos socis del Govern (JxCat i ERC) es veuen igualment representats en el contingut dels comptes que s'aprovaran, va respondre que ha estat una negociació «com a govern» amb els comuns. En aquest sentit, va assenyalar que «no són els pressupostos que ens haguessin agradat com a JxCat perquè, entre d'altres necessitats, entenem que Catalunya està patint un dèficit fiscal estructural de més de 16.000 milions d'euros».

Per a Budó, els comptes del 2020 «podrien reflectir un altre tipus de pressupostos si no existís aquest dèficit», fet pel qual no són els comptes públics que els agradaria tenir.