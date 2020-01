Les ratxes de vent freguen els 100 km/h i els Bombers fan gairebé 200 assistències a tot Catalunya

L'arribada del temporal ja es comença a notar en diversos punts de Catalunya i aquest diumenge les ratxes de vent freguen els 100 km/h en punts del Maresme. Destaquen registres com els 102 km/h al port de Mataró, els 92 km/h d'Arenys de Mar, els 90 km/h a Canet de Mar o els 82 km/h de Pineda de Mar, segons dades de les estacions de Meteoclimatic i Meteocat. Entre les 09.00 i les 16.00 hores, els Bombers de la Generalitat han fet 194 assistències d'incidències per les ventades, la gran majoria concentrades al Vallès i al Maresme. Cap de les sortides ha estat de gravetat i sobretot han estat per retirar elements en perill de caiguda, mobiliari urbà i branques d'arbre a terra, així com sanejar façanes i assegurar elements no estructurals.

En paral·lel, el telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les dues del migdia un total de 178 trucades relacionades amb el vendaval, que ha generat 127 incidències. Gran part de les trucades s'han rebut des del Maresme (96), de les quals 66 a Mataró, mentre que al Vallès Oriental n'hi ha hagut 28 i al Barcelonès 18.

De fet, la línia R1 de Rodalies ha patit retards aquest migdia per la caiguda d'una lona entre Arenys i Mataró que ha quedat penjant de la catenària. La incidència ha obligat a circular per via única en aquest tram. A les 13.05 hores s'ha pogut retirar la lona i s'ha recuperar la circulació per ambdues vies a la R1 entre Arenys i Mataró, segons ha informat Renfe.

També entre Arenys i Mataró, vora dos quarts de cinc de la tarda, s'ha hagut de restringir la circulació només per via única per la caiguda d'una palmera sobre la via.

L'Ajuntament de Mataró ha tancat l'accés al braç del Port per l'onatge i el fort vent, i també els accessos al recinte antic del Parc Central. "El fort vent pot fer caure arbres. Eviteu avui les zones boscoses i atenció a la possible caiguda de branques al carrer", ha piulat el consistori de la capital del Maresme.