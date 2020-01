Detingut per envestir un cotxe dels Mossos i ferir dos agents en un control a l'Alt Penedès

Els Mossos d'Esquadra van detenir durant la matinada del divendres 17 de gener un conductor per fugir d'un control a la C-15 a l'Alt Penedès, circular de manera temerària durant la persecució policial –fins i tot pel nucli urbà de Vilanova i la Geltrú-, envestir un cotxe dels Mossos i ferir lleument dos agents. L'infractor, de 23 anys i veí d'Avinyonet del Penedès, no té carnet de conduir i acumula 12 antecedents similars en els darrers vuit anys. A banda, en l'escorcoll del vehicle els agents van trobar 78 grams de marihuana. Els fets van tenir lloc a la 01.15 hores del divendres, quan una patrulla de trànsit que realitzava un control dinàmic a la C-15 va veure com un vehicle, en adonar-se de la presència policial, feia una maniobra brusca de canvi de sentit i intentava fer-se escàpol.

Durant la fugida, el conductor va fer cas omís de totes les indicacions lluminoses i sonores dels agents perquè aturés el vehicle i va fugir a gran velocitat i sense respectar cap tipus de senyalització de la via. En entrar al nucli urbà de Vilanova i la Geltrú, l'infractor va posar en repetides ocasions en greu risc la resta d'usuaris de les vies per on va circular.