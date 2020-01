Els Bombers transvasen tot l'òxid de propilè del tanc afectat de la petroquímica

Els Bombers van acabar ahir amb el transvasament dels residus d'òxid de propilè del tanc afectat per l'explosió a l'empresa Iqoxe de la Canonja dimarts passat. Els treballs van finalitzar a les dues de la matinada de dissabte i, finalment, es van omplir set cisternes amb un volum global d'unes 100 tones. A partir de dilluns, els agents començaran amb les tasques de desenrunament de la zona afectada per tal de facilitar la investigació policial i judicial. Protecció Civil manté activada la fase d'alerta del Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya (Plaseqcat) per prevenció.

Segons fonts de Protecció Civil, tècnics de les empreses Iqoxe i Clariant podrien començar a treballar amb el buidatge d'una canonada que conté òxid d'etilè. Les dues indústries estan connectades per aquest tub, que quedarà en desús durant un temps per la manca d'activitat d'Iqoxe. L'operació no suposa cap risc, però des de Protecció Civil es manté l'alerta preventiva del Plaseqcat.

Pel que fa a les tasques de transvasament dels residus de la planta afectada per l'explosió, s'han omplert sis cisternes amb 18.000 quilos d'òxid de propilè diluït en l'aigua de l'extinció i una setena amb 2.900. En l'actuació de les darreres hores hi van treballar sis dotacions dels Bombers.



Accidents a la petroquímica

Pels anys que fa que aporta servei, el sotsinspector dels Bombers Juan Manuel Gonzalbes reconeix que no pot comparar els efectes de l'explosió d'Iqoxe amb els de l'atemptat contra el rack de Repsol l'any 1987, l'altre gran incident que ha patit el complex petroquímic de Tarragona durant les últimes dècades. Però si alguna cosa l'ha impactat en el fet d'haver treballat en aquesta emergència, de les més grans en les quals ha hagut de participar, segons reconeix, és el paisatge de destrucció que va deixar l'explosió en les instal·lacions de la planta que produïa òxid d'etilè a la Canonja. En una entrevista amb l'ACN, Gonzalbes relata que la prioritat en el primer moment d'arribar al lloc dels fets va ser rescatar les persones i atendre els ferits.



Paisatge dantesc

«La imatge és impactant quan arribes allà: les oficines tenen els vidres trencats i veus el nivell de de destrosses a l'interior. És una imatge que colpeix, perquè el nivell de destrosses és molt gran», manifesta el sotsinspector dels Bombers. Relata Gonzalbes que, especialment, la zona més pròxima al reactor que va explotar va quedar totalment destrossada, un cop la intensitat de l'incendi va permetre copsar l'entorn. També l'edifici de control pròxim es va ensorrar i estructuralment està molt danyat. Un paisatge dantesc, gairebé de ressonàncies apocalíptiques. Segons explica, les primeres dotacions que van desplaçar-se just després que el 112 rebés el fatídic avís tenien com una de les prioritats el rescat i l'atenció sanitària de les possibles víctimes. Ho van fer colze a colze amb els efectius dels Bombers que treballen al mateix parc químic. «Es va fer el recompte de persones que havien de ser-hi i vam veure que una persona faltava», precisa.

Era el cap de planta de la fàbrica, que va quedar atrapat a la sala de control i el cos del qual va ser localitzat dimecres pels Bombers sota la runa. L'altra gran prioritat operativa, afegeix el mateix Gonzalbes, va ser refrigerar el tanc de propilè on s'havia produït una fuita i identificar el risc químic concret, una anàlisi «essencial per minimitzar riscos».