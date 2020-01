Montilla valora el «coratge» de pactar de Junqueras i Sánchez

L'expresident de la Generalitat José Montilla va destacar ahir el «coratge» del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i del líder d'ERC, Oriol Junqueras, per arribar a acords malgrat les seves diferències i va demanar al PP que faci una oposició lleial, encara que sigui per «patriotisme responsable». En un col·loqui al Fòrum Europa Tribuna Catalunya, Montilla va apuntar l'oportunitat de desbloquejar la situació que significa la taula de diàleg, tot i que va advertir contra un excés d'«expectatives». Montilla ha destacat que tant Sánchez com Junqueras «han assumit riscos molt notables amb la voluntat de trobar sortida al laberint» en què està instal·lada la situació política. L'expresident va dibuixar el context referint-se a un independentisme que «es resisteix a reconèixer» els danys causats a l'autogovern i a la societat.