L'entesa entre ERC i comuns desencalla els pressupostos a Barcelona i a Catalunya

Jugada política doble, i fructífera, la protagonitzada ahir per ERC i En Comú Podem primer a l'Ajuntament de Barcelona i després a la Generalitat: l'alcadessa Ada Colau i l'opositor Ernest Maragall donaven per fet que hi haurà nou pressupost municipal per al 2020 i, de l'altra banda, els equips negociadors encapçalats pel vicepresident econòmic de la Generalitat, el republicà Pere Aragonès, i la «comuna» Jéssica Albiach ultimaven un pacte per als comptes de l'administració catalana. Doble entesa que podria tenir, aviat, una rèplica a Madrid, on la viabilitat del primer pressupost del govern de coalició PSOE-Unides Podem depèn del suport dels respublicans que, allà, lidera Gabriel Rufián.

«Tenim l'acord molt avançat amb els comuns. Pràcticament ho tenim llest. En els pròxims dies, la presentació d'aquest acord és imminent. Tindrem uns pressupostos en aquest país per fi després d'anys de moltes dificultats», sentenciava el vicepresident Pere Aragonès en un acte de les obres del futur centre de recerca de Vall d'Hebron, avançava l'edició digital d' El Periódico. Allà mateix, la consellera de Salut, Alba Vergés, avançava que aquest 2020 hi haurà 1.400 places més en atenció primària respecte al 2017, l'últim exercici en què es van aprovar els comptes catalans, prorrogades des de llavors.

Fonts dels comuns confirmaven també a El Periódico que la proposta definitiva es podria desencallar la setmana vinent i destacaven que el pressupost creixerà més de 3.000 milions respecte al 2017 i més de 550 milions des que van començar la negociació amb el Govern. «És un pressupost clarament expansiu», apunten.



A Barcelona

A l'Ajuntament, Colau es reunia amb Ernest Maragall per abordar el nou pressupost municipal: «Esperem l'acord la setmana que ve», declarava l'alcaldessa, que qualificava el principi d'acord d'«una molt bona notícia per a la ciutat». En aquesta línia, agraïa «el to i l'actitud constructiva» de Maragall, que al seu temps celebrava que la negociació hagi servit per acceptar «els criteris» dels republicans. En aquest context, Ada Colau afirmava que «hem desencallat la peça clau», sense precisar de quina es tracta, i Maragall situava les converses amb ERC a «la recta final de l'esforç». «Queda camí per recórrer, però en la reunió hem acabat de definir el concepte i falta concreció, detall, per confirmar una base d'acord suficient». Ada Colau, a la sortida de la reunió, va tornar a demanar posar fi a la limitació de la despesa pública que imposa la «llei Montoro» i va avançar que al Congrés es treballa per superar aquest escull. Sobre els comptes de la Generalitat, va recordar que «fa temps» que demana que n'hi hagi. «Sé que s'està avançant», va concloure.