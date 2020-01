Oriol Junqueras condiciona el suport d'ERC als pressupostos de l'Estat als avenços en la taula de diàleg

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha condicionat el suport dels republicans als pressupostos de l'Estat als avenços en la taula de diàleg bilateral entre Generalitat i Moncloa. Així ho explica en una entrevista a 'El País' aquest dissabte, on l'exvicepresident del Govern insisteix: "Anem passa a passa.

Ens asseurem, a veure si és possible arribar a acords". Junqueras també insta el president espanyol, Pedro Sánchez, a demostrar que "realment" vol dialogar i que està "disposat a cedir": "La nostra posició dependrà de les actituds que veiem, i de moment no ha canviat res". El líder d'ERC admet que no ha detectat "cap" senyal per part de Sánchez ni PSOE que el permeti ser optimista.

Finalment, Junqueras diu que seria un "plaer" creuar-se amb dirigents del PSC quan surti de la presó per veure "si aguanten les mirades" dels presos.