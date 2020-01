França reitera que Puigdemont té "immunitat" de cara a l'acte previst a Perpinyà

La portaveu del govern francès, Sibeth Ndiaye, ha reiterat que l'eurodiputat de JxCat Carles Puigdemont té "immunitat" de cara a l'acte que preveu celebrar el Consell per la República a Perpinyà, la segona quinzena de febrer. Un acte, per cert, que podria tenir lloc a l'estadi de rugbi de la USAP. En declaracions a l''Indépendant' aquest dissabte, Ndiaye ha negat que l'euroordre d'Espanya contra Puigdemont pugui fer que França detingui i extraditi l'expresident perquè "és diputat europeu i disposa d'immunitat parlamentària". Cal recordar que Puigdemont ja va trepitjar territori francès per assistir al ple d'Estrasburg. Els equips legals van estar en contacte amb les autoritats franceses, que els van confirmar que respectarien la immunitat de l'eurodiputat de JxCat.