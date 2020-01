Els exconsellers presos assistiran a la comissió sobre el 155 del Parlament

El Departament de Justícia traslladarà el proper 28 de gener al Parlament els exconsellers presos Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn per comparèixer a la comissió d'investigació sobre l'aplicació del 155. Segons va informar ahir la conselleria en un comunicat, la Secretaria de Mesures Penals de la Generalitat garantirà la presència dels exconsellers al Parlament, ja que és un «deure inexcusable» en haver-hi estat instada per la cambra catalana.

Els exconsellers ja van ser citats a principis de l'any passat per assistir a la comissió d'investigació, que el Parlament va impulsar el juliol del 2018 amb els vots favorables de JxCat, ERC, la CUP i Catalunya en Comú per analitzar els efectes de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya.

El Parlament va demanar llavors autorització al Suprem perquè permetés als exconsellers comparèixer a la comissió, però l'alt tribunal la va denegar per tal d'evitar «indesitjades interferències» amb el judici del procés, el començament del qual era imminent el gener de l'any passat.

Un any després, i amb els líders del procés complint a la presó les penes d'entre 9 i 13 anys que els va imposar el Suprem, el Departament de Justícia ha donat llum verda a la compareixença dels exconsellers en comissió parlamentària, per la qual cosa tots ells seran conduïts per la policia a la cambra catalana a la sessió inicialment fixada per al 28 de gener pròxim. El trasllat des dels centres penitenciaris on estan reclosos els exconsellers –Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Bages), i Puig de les Basses, a Figueres– fins al Parlament es durà a terme de la mateixa manera que les compareixences davant els tribunals, amb conducció i custòdia policial, en aquest cas per part dels Mossos d'Esquadra. El Departament de Justícia ha autoritzat aquest trasllat instat pel Parlament de la mateixa manera que en el cas de la citació judicial, per la qual cosa no ha requerit l'aval dels jutjats de vigilància penitenciària.



Nou permís per a Sànchez

La presó barcelonina de Lledoners ha proposat atorgar un nou permís, de 72 hores, a l'exlíder de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, al marge del de 48 hores que ja li ha estat autoritzat i que per motius d'«agenda familiar» no gaudirà abans del 25 de gener. Segons ha informat la Secretaria de Mesures Penals de la Generalitat, la junta de tractament de la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Bages), ha proposat aquest permís de 72 hores a Sànchez, que en aquest cas ha de ser validat pel jutjat de vigilància penitenciària, que és qui té la facultat per aprovar-lo. Sànchez encara té pendent gaudir del primer permís de 48 hores que el Govern li va concedir dimecres passat al costat del líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.