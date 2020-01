Aragonès anuncia que presentarà un acord pels pressupostos la setmana que ve

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha anunciat que la setmana vinent presentarà un acord de pressupostos a la Generalitat. Aragonès ha posat en valor el fet d'haver-se assegut a la mateixa taula formacions polítiques amb posicions ideològiques "diverses" i ha destacat que es tracta d'uns comptes que han de servir perquè "la gent visqui millor". "Fa quinze anys que no s'arribava a un acord d'aquestes característiques" ha assenyalat el vicepresident del Govern, que ha remarcat que la funció d'Esquerra és la d'actuar com a "trencagels" però també la de "cimentar el país". Aragonès ha explicat que aquests pressupostos serviran per defensar els serveis públics, recuperar la inversió en infraestructures o per fer front al canvi climàtic.