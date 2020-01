Jordi Sànchez no sortirà de permís abans del 25 de gener per motius «d'agenda familiar»

Jordi Sànchez ha explicat que no sortirà de la presó abans del 25 de gener per fer ús del seu primer permís de 48 hores després d'haver complert un quart de la condemna de nou anys.



En una piulada, Sànchez assegura que no gaudirà d'aquest permís abans per motius "d'agenda familiar", i agraeix la feina als periodistes que es troben a les portes de la presó de Lledoners esperant la seva sortida. Jordi Cuixart va sortir de la presó per primer cop amb aquest permís dijous al vespre, un cop el Servei de Classificació de la Generalitat va resoldre favorablement la proposta formulada per la junta de tractament de la presó de Lledoners.





Agraeixo als periodistes que us trobeu a les portes de Lledoners esperant la meva sortida. Per motius d'agenda familiar no gaudiré del permís de 48h abans del 25 de gener.



Gràcies per la vostra feina. pic.twitter.com/zb7jr0lSSu — Jordi Sànchez (@jordialapreso) January 17, 2020