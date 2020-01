Els Mossos escorcollen la seu de la química de Tarragona que va explotar

Els Mossos d'Esquadra van escorcollar, ahir, les instal·lacions d'IQOXE a la Canonja i unes altres del mateix grup al Prat de Llobregat. Una comitiva judicial encapçalada per la magistrada del jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona va entrar a la planta, on s'hi van desplaçar dues furgonetes dels Mossos. A més, la policia també va entrar a escorcollar les instal·lacions de Plastiverd al Prat que, com IQOXE, forma part del Grup Industrial Cristian Lay. El jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona ja havia obert diligències prèvies i fonts judicials van apuntar que la magistrada restava a l'espera de rebre i analitzar a fons informes de Mossos, Bombers, Protecció Civil i de la pròpia Inspecció de Treball per decidir si demana noves actuacions i, si era el cas, investigar l'empresa per accident o per negligència.

Inspecció de Treball de Catalunya va revelar que ue la química IQOXE de la Canonja (Tarragona), on es va produir l'explosió que va matar tres persones, ha rebut en els últims anys quatre sancions, d'entre 2.000 i els 8.000 euros, per incompliments de la normativa, i anunciava una investigació a fons del tràgic l'accident. En aquest context, el conseller de Treball, Chakir el Homrani, assegurava que la Inspecció anirà «fins al fons per aclarir les causes i les responsabilitats d'un accident molt greu», que a banda de provocar la mort de tres persones en va ferir set més (el ferit que dimecres va ser traslladat de l'hospital Joan XXIII de Tarragona al Vall d'Hebron de Barcelona millorava, ahir, i passava d'estat greu a menys greu, segons fonts hospitalàries). El Homrani va precisar que dels quatre expedients que van culminar en sanció, un es va imposar per incompliment de condicions de treball i les altres tres per incompliments en matèria de salut i seguretat laboral.

La química IQOXE, de la seva banda, ha encarregat a l'Institut Químic de Sarrià (IQS) una investigació independent de l'accident.