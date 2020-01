Madrid desafia Barcelona i diu que farà tot el que pugui per acollir el Mobile

La bomba política del dia, en forma de desafiament en tota regla, la detonava, ahir, a l'hora d'esmorzar, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que anunciava que farà tot el que estigui al seu abast per acollir a la capital el Mobile World Congress (MWC), la fira de dispositius mòbils més important del món i que és la joia de la corona de Barcelona: «Anirem a totes per ell».

Des de la capital espanyola, Díaz Ayuso argumentava que ha quedat demostrat durant la Cimera de Clima (COP25) que Madrid està preparada per acollir qualsevol tipus d'esdeveniment de la magnitud que sigui, de manera que «farem tot el que estigui al nostre abast perquè [el Mobile World Congress] també vingui a Madrid. Aquí tindran tota la llibertat per moure's, per relacionar-se i per emprendre», va declarar la presidenta madrilenya, que reiterava una vegada més, per si no ha via quedat prou clar, que: «Estem preparats per acollir el Mobile i anirem a totes per ell».

En aquesta línia, Díaz Ayuso va revelar que fa setmanes que parla amb els organitzadors del MWC. El seu vicepresident, Ignacio Aguado, furgava una mica més en la ferida i afirmava que al MWC «estan preocupats» per la situació a Catalunya, per la qual cosa els obre les portes de la capital en el cas que decideixin abandonar Barcelona.

Conegut el posicionament del govern autonòmic de Madrid, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, acusava «d'alimentar la confrontació i la polèmica». «No és el camí», deia al Twitter, i recordava que per aconseguir congressos així calen anys de molta feina i col·laboració entre administracions. «Aquesta és la clau darrere d'esdeveniments d'èxit com el Mobile que la senyora Ayuso sembla desconèixer», etzibava Colau. Crític amb Ayuso també es va mostrar el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, que va aconsellar a la presidenta madrilenya proposar fires i congressos per a la capital «en lloc d'anar robant i copiant» les idees a Barcelona.

De la seva banda, la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, adoptava una posició més salomònica i, després de considerar que el «projecte a Barcelona del Mobile World Congress ha tingut present i té futur», precisava que la ubicació és competència dels seus organitzadors i que el Govern central donarà suport «al millor projecte».

La consellera d'Empresa de la Generalitat, Àngels Chacón, replicava que el Mobile World Congress segueix a Barcelona perquè és el primer laboratori obert europeu en tecnologia 5G «amb tot el que això implica de preparació i infraestructures».