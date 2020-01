Troben un cos a la indústria química de la Canonja on hi va haver l'explosió

Els Bombers han localitzat un cos a la indústria química de la Canonja on dimecres a la tarda es va produir l'explosió, segons han explicat a l'ACN diverses fonts coneixedores. Queda per confirmar si es tracta del treballador desaparegut. Amb aquesta ja són dues les persones que haurien mort a causa d'aquest accident, ja que una altra va perdre la vida al barri de Torreforta, a dos quilòmetres de la indústria. Tot apunta que la causa va ser l'onada expansiva de l'explosió, que hauria projectat una planxa metàl·lica que hauria impactat contra l'edifici d'habitatges on vivia la víctima. A més, també hi ha un ferit crític i un ferit molt greu, ingressats a l'hospital Vall d'Hebron, així com un de menys gravetat i cinc lleus. Tots els ferits són treballadors de l'empresa IQOXE.