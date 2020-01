El primer Consell de Ministres aprova augmentar un 0,9% les pensions

El primer Consell de Ministres del nou govern ha aprovat l'augment del 0,9% de les pensions. És la primera mesura que tira endavant el nou executiu de coalició i tindrà efectes retroactius des d'aquest mateix mes de gener. La mesura, que s'ha aprovat en forma de decret llei, ja estava prevista per l'anterior govern del PSOE però van decidir posposar-la fins que hi hagués el nou. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha anunciat després de la reunió on ha assegurat que era un "compromís" amb els 10 milions de pensionistes que se'n beneficiaran i que forma part de l'acord de "govern progressista" entre el PSOE i Unides Podem.

Sánchez també ha dit que l'actuació "corregeix" el 0,25% que fins ara s'aplicava i que "va suposar la pèrdua de poder adquisitiu dels pensionistes durant cinc anys". "El nostre compromís és el de garantir la sostenibilitat del futur sistema de pensions i estendrem la mà a totes les forces per treballar en mesures justes i equilibrades per als nostres jubilats", ha remarcat. En aquest sentit, ha avançat que en els propers dies anunciaran només mesures amb l'objectiu que "les paraules deixin lloc als fets".

La mesura la va anunciar l'anterior ministra portaveu –ara titular d'Educació- Isabel Celaá a finals de desembre. Aleshores, Celáá va recordar que els pensionistes estaven recuperant poder adquisitiu gràcies a la pujada de l'1,6% – pactada per Rajoy i el PNB- però que preveien fer un pas més en aquest sentit.

El mateix desembre, el govern espanyol en funcions va aprovar un decret que recollia les mesures tributàries, cadastrals i de la Seguretat Social, entre les quals hi havia la suspensió de l'índex de revalorització de les pensions, que limitava la pujada a un 0,25%, per tirar endavant la nova mesura amb el nou executiu.