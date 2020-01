Quim Torra, ratificat com a diputat

La Mesa del Parlament va ratificar el president Quim Torra com a diputat, per la qual cosa rebutja retirar-li l'escó com demanava Cs després que la Junta Electoral Provincial de Barcelona declarés vacant l'escó per complir la inhabilitació del cap de l'executiu decretada per la Junta Electoral Central i el Tribunal Suprem. Fonts parlamentàries van explicar que l'òrgan director va prendre la decisió amb els vots contraris a retirar l'escó a Torra de JxCat i ERC, que tenen majoria absoluta, al costat del PSC, mentre que Cs hi va votar a favor.