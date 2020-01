Pla de Colau per allunyar els cotxes de 200 escoles de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona preveu invertir deu milions d'euros en els propers quatre anys per protegir i millorar l'entorn d'unes 200 escoles de la ciutat. L'objectiu és garantir que els centres dels infants de 0 a 12 anys siguin segurs i saludables, amb un trànsit pacificat i un entorn més habitable, menys soroll i millor qualitat de l'aire, menys accidentalitat i més espais de trobada. Es crearan unes «places» d'almenys deu metres de diàmetre a les portes dels centres que permetran alliberar 280 metres quadrats. Això permet un espai per a moments de lleure just sortir de l'escola. També es pintarà la calçada, es posaran bancs, jardineres i baranes, i es reduirà la velocitat dels cotxes a 20 km/h.

L'alcaldessa, Ada Colau, la tinent d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, Janet Sanz, i el regidor de Sant Martí, David Escudé, van presentar el projecte, que han qualificat com un «ambiciós pla de ciutat», perquè afectarà centres de tots els districtes; «transversal» perquè es farà amb la intervenció de diverses àrees municipals, i «de mandat» perquè pretén ser una de les grans iniciatives fins el 2023. Es pretén que l'entrada i sortida de les escoles siguin més amables i segures pels nens i els pares, avis i altres adults que els porten i recullen. Colau ha dit que les ciutats s'han pensat amb el cotxe com a prioritat, i ara es vol prioritzar les persones, sobretot les més vulnerables, com els infants, que «són el present i el futur, el més important».

La presentació es va fer al costat de l'escola Grèvol, a Poblenou, on el 14 d'octubre passat un nen de cinc anys va morir atropellat per una moto, poc després de la una del migdia, a la cruïlla del carrer Provençals amb Ramon Turró. A la travessia de Provençals entre Taulat i Ramon Turró s'ha reduït de dos a un els carrils de circulació i també de dos a un el carril d'aparcament. S'han ampliat els aparcaments de bicicletes, i a l'entrada del carrer s'ha indicat clarament que a prop hi ha una escola, s'ha pintat un gran cercle groc a terra i s'ha instal·lat un radar informatiu que indica que la velocitat màxima és de 20 km/h. També s'ha millorat l'enllumenat i s'implementarà el programa de persones voluntàries pel control del trànsit a l'hora d'entrada i sortida de classe.

La selecció i priorització de les escoles es farà coordinadament amb la participació de totes les àrees municipals implicades –Model Urbà, Educació, Guàrdia Urbana, Mobilitat i districtes–. Es prioritzaran els centres amb infants de 0 a 12 anys i, per tant, de les etapes bressol, infantil i primària; escoles amb alta contaminació ambiental, tant de l'aire com acústica; escoles en punts complicats de seguretat viària, i quantitat d'infants de cada centre.

També es tindrà en compte en la priorització aquelles escoles on no estigui prevista cap reurbanització ni tàctica ni estructural a curt termini en menys de quatre anys, així com aquells centres a punt d'inaugurar camins escolars aquest curs. En aquest sentit, el programa municipal Camí escolar, espai amic per afavorir la mobilitat sostenible i segura dels infants passarà a incorporar-se en aquesta estratègia de pacificació i millora dels entorns escolars.