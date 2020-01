Lledoners proposa un permís de 48 hores per a Sánchez i Cuixart

La presó de Lledoners concedia, ahir, dos permisos de 48 hores per sortir de la presó a l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, i al líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, un cop han complert la quarta part de la condemna que se'ls va imposar pel procés. Segons va informar el Departament de Justícia, la junta de tractament de Lledoners, on estan reclosos els Jordis, va acordar al matí proposar els seus primers permisos ordinaris, que ara hauran de ser ratificats pel Servei de Classificació de la Secretaria de Mesures Penals de la Generalitat.

Els dos líders independentistes ja han complert entre reixes una quarta part de la condemna de nou anys de presó que els va imposar el Tribunal Suprem per sedició pel seu paper en el procés, i això els dona dret a gaudir de permisos de sortida, un cop el Departament de Justícia va aprovar la setmana passada la seva classificació en segon grau. Mentre mantinguin el segon grau, els Jordis podran gaudir de 36 dies de permís anuals -i un màxim de set dies consecutius- mentre que el tercer grau o règim obert permet disposar-ne de 48 l'any.

L'advocat Jordi Pina, que va defensar l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez en el judici del procés sobiranista, va avançar que «en les pròximes hores» se li autoritzarà el permís de 48 hores que ha sol·licitat. Pina també va explicar que els exdiputats de JxCat Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull no recorreran davant del jutge de vigilància penitenciària la decisió del Departament de Justícia de concedir-los el segon grau per aconseguir el règim obert, sinó que intentaran flexibilitzar la seva classificació. Així mateix, Jordi Cuixart assegurava que exercirà «tots els drets penitenciaris» als quals tingui dret. «Continuaré exercint tots els drets penitenciaris que tenim. De la mateixa manera que la repressió tampoc m'ha fet renunciar a continuar com a president d'Òmnium», diu.