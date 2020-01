Denunciada la UdL per no allargar un any més el contracte a dues doctorandes

Dues investigadores a qui al novembre va finalitzar el contracte predoctoral de la Universitat de Lleida han presentat una demanda laboral contra la UdL per acomiadament improcedent. Denuncien la negativa de la universitat lleidatana a ampliar-los fins a un quart any els contractes per poder finalitzar les seves tesis, possibilitat prevista en el Reial Decret 103/2019 amb què es va aprovar l'Estatut del Personal Investigador en Formació (EPIF). Són dues dels 21 doctorands als quals se'ls va acabar el contracte predoctoral de la Universitat de Lleida el 15 de novembre passat, després d'haver esgotat el tercer any pel qual havien estat contractades malgrat no haver finalitzat les respectives tesis. Una desena de persones, convocades per Doctorands en Lluita UdL i la CGT, es van concentrar ahir davant dels serveis territorials de Treball a Lleida per donar-los suport. El col·lectiu Doctorands en Lluita UdL i la CGT denuncien que la UdL, així com altres universitats catalanes, no estan complint part de les reivindicacions previstes a l'Estatut del personal investigador en formació (EPIF), aprovat per l'Estat el març del 2019. En concret, l'ampliació fins a un quart any dels contractes.