«SÍ» del Partit Popular Europeu al suplicatori

Una de les qüestions que sí que figurarà en l'agenda parlamentària de l'Eurocambra serà la votació del suplicatori que ha demanat el Tribunal Suprem per tal d'aixecar la immunitat de què gaudeixen, en tant que eurodiputats, Carles Puigdemont i Toni Comín. Es tracta d'un pas imprescindible per reactivar les ordres europees de detenció contra els dos polítics fugats a Bèlgica de la justícia espanyola. Iratxe García, presidenta del grup socialdemòcrata, demanava ahir «deixar» que treballi la justícia i expressava «respecte» pel procediment. Més explícit es mostrava el president del Partit Popular Europeu, Manfred Weber, que afirmava que el grup està «preparat» per votar a favor de retirar la immunitat a Puigdemont i Comín. De la seva banda, el líder dels liberals de Renew Europe, Dacian Ciolos, apuntava que no han adoptat una posició final «específica», tot i que entén que la justícia ha de «tenir dret a treballar».