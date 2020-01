«El corredor mediterrani col·lapsarà si no hi ha doble línia entre Barcelona i València»

L'associació Ferrmed ha advertit aquest dilluns, coincidint amb l'entrada en funcionament del la variant Tarragona-Vandellòs, que si no es construeix una doble via per a passatgers i una altra per a mercaderies entre Barcelona i València i entre Montpeller i Perpinyà el corredor mediterrani quedarà col·lapsat el 2025. En un comunicat, Ferrmed considera que en aquests trams els trens d'alta velocitat haurien de poder circular a 300-350 quilòmetres per hora per un costat i els trens de mercaderies per l'altre, i assenyala que en realitat les dues línies en doble via haurien d'estar en tot el traçat fins Algesires per la "importància i el tràfic potencial existent" del corredor. Per això, critica el tancament del tram fins ara Tarragona-Vandellòs i que la connexió de la variant amb la línia Tarragona-Reus es faci en via única.

"No és de rebut que l'estació de la ciutat de Tarragona quedi aïllada dels trens d'alta velocitat i dels Euromed", continua Ferrmed, que reclama que tot i entendre que l'actual línia passi per l'estació d'alta velocitat del Camp de Tarragona, aquesta hauria de disposar d'una doble línia –una pel centre i una altra per fora de la ciutat- tal com passa a Lleida i Saragossa.

En concret, suggereix connectar la línia d'alta velocitat procedent de Barcelona a l'alçada de Calafell amb la línia de la costa i fins a Tarragona ciutat. "I des d'allí, pel nus de Vila-seca, tornar a connectar amb l'alta velocitat a través de la variant amb doble possibilitat: cap a Lleida i cap a Castelló", afegeix.

D'altra banda, Ferrmed també lamenta que Tortosa hagi quedat "en un cul de sac" i que no s'hagi mantingut el tram que anava directament cap a Ulldecona. Això permetria, sosté, que alguns trens que van de Barcelona a València poguessin passar per la capital del Baix Ebre i demana recuperar "el més aviat possible" aquesta possibilitat a més d'estudiar una nova línia Tortosa-Lleida.

Pel que fa al tram més al nord del corredor mediterrani, recorda que la nova línia mixta frontera francesa-Barcelona segueix sense estar connectada amb les terminals de càrrega intermodals d'El Far i La Llagosta, amb el polígon industrial del Baix Llobregat i el Port de Barcelona ni el desdoblament entre Girona i Tarragona-Reus per a les mercaderies.