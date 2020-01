Els Mossos despengen una pancarta contra Felip VI a Vic

Els Mossos d'Esquadra van despenjar dissabte a la nit una pancarta contra el rei Felip VI que havia aparegut penjada al matí de dissabte a la plaça Major de Vic. Quan van rebre l'avís, els Mossos van obrir diligències i van portar els fets a la Fiscalia, que va ordenar retirar la pancarta. En aquesta pancarta, d'uns 7 metres de llargada, es podia veure una imatge del monarca Felip VI cap per avall sobre un fons blanc i on es podia llegir «No tenim rei». Al peu de la grua on es va penjar aquesta pancarta, ja fa dies que s'hi podia llegir una pintada on posa «N'hi diem ja dictadura?».