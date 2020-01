Valls registra un partit polític per a les eleccions a Catalunya

Manuel Valls ha registrat al Ministeri de l'Interior un partit polític d'àmbit estatal amb el nom Barcelona pel Canvi. Fonts de la formació van explicar a ACN que el moviment respon a la voluntat de l'ex-primer ministre francès de poder concórrer a les futures eleccions al Parlament de Catalunya. L'escissió amb Ciutadans (Cs) que va protagonitzar Valls després de permetre la investidura d'Ada Colau, sumada als mals resultats que els taronges han aconseguit en els darrers comicis estatals, pot haver portat l'ex-primer ministre francès a fer aquest moviment per intentar ocupar l'espai dels d'Inés Arrimadas. Tot plegat mentre els darrers mesos han sorgit diverses forces que s'autodefineixen com a catalanistes no independentistes que busquen obtenir representació al Parlament. Al registre de partits del Ministeri s'indica que la formació disposa de pàgina web i que té la seu a la planta segona del número 1 de la plaça Sant Jaume, a Barcelona.