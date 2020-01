Roger Torrent manté el president com a diputat al Parlament de Catalunya

El president del Parlament, Roger Torrent, va assegurar que el president de la Generalitat, Quim Torra, segueix sent «diputat de ple dret», tot i que el Tribunal Suprem (TS) hagi mantingut l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar-li l'acta de la cambra catalana i inhabilitar-lo. En roda de premsa, Torrent va anunciar que dimarts que ve la Mesa del Parlament formalitzarà la presentació d'un recurs davant el Suprem, en el qual s'al·legarà que la JEC no és competent per ordenar la inhabilitació d'un diputat, sinó que ho ha de decidir la cambra catalana en aplicació del seu reglament i, actualment, no concorren cap dels supòsits establerts a aquest efecte.

«Entenem que la JEC no és un òrgan competent per retirar l'acta de diputat a ningú. El president Quim Torra segueix sent diputat del Parlament de ple dret», va subratllar.

En aquest sentit, Torrent va afirmar que el president català podrà intervenir i votar amb normalitat en el ple previst per a la setmana perquè conserva els drets que van lligats a l'escó.

Segons estableix l'article 24 del reglament del Parlament, un diputat només perd la seva acta si hi renuncia, si hi ha una sentència ferma que anul·li l'elecció o proclamació, per desig o incapacitat declarada per sentència judicial ferma, per extinció del mandat o per condemna a una sentència d'inhabilitació imposada per sentència ferma. Com que la sentència de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) encara no és ferma, Torrent entén que no se li ha de retirar l'acta.