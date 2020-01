Llarena manté les euroordres contra Comín i Puigdemont

El jutge instructor de la causa del procés independentista, Pablo Llarena, va acordar ahir mantenir la vigència de les euroordres de detenció i entrega que es van dictar contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín, tots dos a Bèlgica, i va demanar el suplicatori al Parlament Europeu perquè els suspengui la immunitat.

D'altra banda, Llarena va ratificar l'ordre de detenció en territori espanyol on, si se'ls arresta, no els afectarà la immunitat perquè ja se'ls va processar i no caldria el suplicatori. Així mateix, en una interlocutòria que es va conèixer ahir, el magistrat demana a Bèlgica que deixi sense efecte els terminis per resoldre sobre les euroordres fins que el Parlament Europeu decideixi sobre els suplicatoris.



Els delictes són anteriors

La resolució argumenta, per justificar que s'aixequi la immunitat que els reconeix la condició d'europarlamentaris, que els fets imputats a tots dos líders independentistes són molt anteriors a l'elecció i no tenen cap relació amb la seva activitat a l'Eurocambra. Finalment, inadmet la recusació contra ell per extemporània.

La decisió la va adoptar després d'estudiar els informes de les parts sobre la possible incidència que ha de tenir la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que va reconèixer la immunitat de l'exvicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras, des que va ser proclamat eurodiputat el 13 de juny.

La Fiscalia va demanar al magistrat instructor que mantingui tant les seves ordres nacionals com internacionals de detenció. No obstant això, l'Advocacia de l'Estat manté una posició parcialment contrària, perquè ha demanat que les suspengui.

En el que sí coincideixen totes dues acusacions és que el jutge Llarena ha de demanar «tan aviat com sigui possible» el suplicatori a l'Eurocambra.