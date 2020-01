La Junta Electoral Provincial retira la credencial de diputat a Quim Torra

La sala contenciosa-administrativa del Tribunal Suprem va rebutjar per unanimitat les mesures cautelaríssimes demanades pel president de la Generalitat, Quim Torra, contra la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) del passat 3 de gener que acorda aplicar-li la inhabilitació com a diputat del Parlament, segons va comunicar el tribunal ahir. En el seu recurs, la defensa de Torra considerava que la JEC va «usurpar» funcions del Parlament i dels tribunals, i afegia que inhabilitar-lo suposa un «dany irreparable». El tribunal va argumentar que no hi ha raons d'«especial urgència» per prendre aquesta decisió sense escoltar la JEC ni la fiscalia.

El Suprem va afegir que l'escrit de Torra, «malgrat la seva extensió, no concreta quines circumstàncies d'especial urgència concorren per adoptar la mesura que demana». La defensa de Torra al·legava en el seu recurs que la JEC no és competent per retirar-li l'escó. D'una banda, argumentava que només pot actuar dintre del període electoral, i de l'altra, apuntava que la seva funció mai és retirar la credencial, sinó decidir prèviament si un candidat és elegible o no.

El recurs demanava la suspensió cautelar de la decisió per evitar un «dany irreparable». Subratllava, a més, que el Suprem encara s'ha de pronunciar sobre la qüestió, i que el reglament del Parlament només preveu la retirada de l'escó quan hi hagi sentència ferma. En aquest sentit, l'alt tribunal va apuntar que aquestes al·legacions són qüestions que afectarien el fons del recurs, «però no justifiquen» l'adopció d'una mesura cautelaríssima sense escoltar la resta de parts. Ara la sala estudiarà si procedeix la mesura cautelar ordinària de suspensió de l'acord, el que suposa obrir un termini perquè la JEC i la fiscalia al·leguin el que considerin oportú. S'ha reduït a cinc dies, la meitat del termini normal.



Mascarell, nou diputat

La Junta Provincial de Barcelona va acordar retirar la credencial de diputat del Parlament al president de la Generalitat, Quim Torra, i la seva substitució per Ferran Mascarell, que el succeïa a la llista electoral de JxCat de les últimes eleccions catalanes. En una reunió celebrada ahir a la tarda, els membres de la Junta Provincial van acordar executar l'ordre de la Junta Electoral Central que va vetar Torra com a diputat, en entendre que no té competències per suspendre aquesta decisió, «i més quan el Tribunal Suprem» va rebutjar fer-ho al matí.

Torra va contraposar l'europeisme dels catalans amb l'actitud de l'Estat espanyol de mantenir-se «al marge» d'Europa. El president va reivindicar «els principis humanistes i republicans» dels catalans i va veure «inconcebible» que l'Estat «vulneri» drets cívics i «desobeeixi» les resolucions dictades pels tribunals europeus.