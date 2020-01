Iceta insta a no esperar resultats a «curt termini» de la taula de negociació

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va avisar ahir que la taula de diàleg entre el Govern central i la Generalitat que es crearà després del pacte entre els socialistes i ERC requereix temps per donar fruits: «Si algú espera resultats molt transcendents i importantíssims a molt curt termini, probablement s'equivocarà». Iceta va defensar que «el normal» si algú vol generar la confiança suficient és començar per assumptes en què hi pugui haver acord i va demanar que tots els actors acompassin les seves ambicions i les possibilitats reals. «Quan es parla de cotxes, una de les dades que se sol donar és quant triguen a passar de zero a cent: en política no és qüestió de segons, és una qüestió de mesos», i va afegir que probablement s'orientarà l'assumpte a anar trobant acords concrets sense pretendre saltar de la primera reunió a una solució global i definitiva del conflicte, que considera que requerirà bastant temps.

Amb tot, Iceta veu indicis positius, com ara la trucada de dijous entre ambdós presidents, o el fet que Torra i JxCat no s'hagin oposat a la creació de la taula malgrat no compartir l'acord entre els republicans i els socialistes.

També va assegurar, entre altres qüestions que «ERC d'alguna manera s'ha jugat molt en benefici d'una taula que no controla».