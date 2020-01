La Guàrdia Civil acredita una «comptabilitat paral·lela» a convergència

Un informe de la Guàrdia Civil acredita que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) instrumentalitzava les fundacions Catdem, Forum Barcelona i Nous Catalans per beneficiar-se de les seves donacions i gestionava els moviments amb una «comptabilitat paral·lela» que permetia ocultar «possibles operacions fraudulentes», com les que s'investiguen en relació amb els presumptes suborns a canvi d'adjudicacions d'obra pública que s'haurien pogut canalitzar a través d'aquestes entitats.

L'informe, de 499 pàgines, datat el 16 de desembre i al qual ha tingut accés Europa Press, amplia el que va presentar el jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional que esbossa la manera com CDC es beneficiava de les donacions a les fundacions de manera indirecta, com utilitzava treballadors que estaven en nòmina de Catdem i Forum; o directa, mitjançant l'emissió de càrrecs per serveis molt qüestionats.

Segons detalla, entre el material que es va intervenir en l'escorcoll de la seu de CDC es van trobar uns fulls de càlcul amb dues «cares», la «Real» i la «Comptable», que «evidencia l'existència d'aquesta doble comptabilitat» en què determinades partides s'imputen a les fundacions tot i que «el suport real» correspon al partit.

Hi consten unes despeses de personal «reals» així com un conjunt d'ingressos –subvencions, aportacions no finalistes i aportacions de CDC– «inferiors als imputats comptablement», en un «doble vessant del control financer de l'organització» que d'acord amb la Guàrdia Civil, «facilita el control intern, si bé oculta al control extern les possibles operacions fraudulentes».



Un milió de més als comptes

Com a conseqüència, el partit augmentava els seus ingressos gràcies a les fundacions, perquè «les quotes, les aportacions no finalistes, les aportacions de CDC i els ingressos extraordinaris, malgrat pertànyer a les fundacions són retirats per ser computats a CDC»: només el 2013, va introduir en la seva comptabilitat 894.270 euros de Catdem i 238.571 euros de Forum. «Aquesta maniobra mostraria que, si bé aquestes quantitats les haurien obtingut les fundacions, qui elabora aquests documents té el convenciment que les quantitats no els pertanyen, sinó que qui n'és el veritable propietari no és el partit», conclou la Guàrdia Civil. L'informe recull un exemple de com CDC «instrumentalitza la fundació Catdem per rebre capitals de mercantils que s'emmascaren com donacions però que no hi tenen res a veure».